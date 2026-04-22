Real Sosijedad, koji je u subotu osvojio titulu u Kupu kralja, mogao je do vođstva u 14. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Brajs Mendes.

Hetafe je do pobede došao u 29. minutu, kada je autogol postigao Hon Goročategi.

Ovim trijumfom Hetafe se popeo na sedmo mesto Primere sa 44 boda, a Real Sosijedad je pao na osmu poziciju sa 42 boda.

U sledećem kolu Hetafe dočekuje Barselonu, dok Real Sosijedad gostuje Rajo Valjekanu.

(Beta)