Fudbaleri Barselone pobedili su Seltu sa 1:0, ali posle ovog meča u centru pažnje je povreda Lamina Jamala.
Fudbal
POBEDA BARSELONE U SENCI POVREDE LAMINA JAMALA: Sa penala presudio Selti, pa zabrinuo celu Španiju
Slušaj vest
Strelac jedinog gola za Barselonu bio je upravo Lamin Jamal, koji se tom prilikom, nakon šuta iz penala u finišu prvog poluvremena i povredio i prema prvim procenama, stradala mu je zadnja loža.
Pogledajte taj trenutak:
Brojni izvori pišu da mu je pukao mišić zadnje lože i prema prvim informacijama, ova sezona je završena za Lamina Jamala i sada je to problem ne samo Barselone, već i čitave Španije jer sledi - Mundijal.
Reaguj
Komentariši