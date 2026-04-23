Zvezda Barse pala je kao pokošena i to posle - postignutog gola iz penala!

Morao je Jamal da napusti igru, a prve prognoze koliko će dugo pauzirati su katastrofalne! Prema pisanju španske "Marke", Lamin Jamal je doživeo rupturu mišića i mogao bi da pauzira do kraja sezone.

Lamin Jamal - povreda na meču Barselona - Selta

Sigurno će propustiti "El klasiko" 10. maja, a da li ga čeka duža pauza znaće se u četvrtak kada budu obavljeni dodatni pregledi.

Čitava planeta ostala je u neverici, a Španija u strahu jer ovu reprezentaciju na leto očekuje Svetsko prvenstvo, a Lamin Jamal jedan je od najboljih, ako ne i najbolji, igrač selekcije.

- Ima povredu, ali moramo da sačekamo da saznamo koliko dugo će biti van terena. Osetio je nešto. Moramo da sačekamo do sutra. Ovu situaciju, kao trener, moram da rešim. Mislim na sve povređene igrače. Brinem se za njih, i ja sam bio povređen i znam kako je to - rekao je Hansi Flik o povredi Lamina Jamala.

