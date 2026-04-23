Londonski velikan Čelsi upao je u ozbiljnu krizu rezultata, a spas vide u Edinu Terziću.

Kako navodi "BBC", Terzić je u najužem krugu kandidata za novog trenera Čelsija, zajedno sa Andonijem Iraolom i Markom Silvom.

Iraola trenutno privodi kraju svoju epizodu u Bornmutu i očekuje se da napusti klub po završetku sezone. Silva već nekoliko godina vodi Fulam, ali mu ugovor ističe ovog leta, dok je Terzić bez angažmana otkako se 2024. rastao sa Borusijom Dortmund, te je možda i prvi favorit za vruću stolicu Čelsija.

Terzić je tokom sezone bio u opticaju i za klupu Totenhema, gde se razmatrao kao potencijalna zamena za Tomasa Franka, ali do dogovora na kraju nije došlo.

Neko od pomenute trojice će šansu dobiti tek po završetku ove sezone, pošto će ekipu do tada voditi Kalum Mekfarlejn.

