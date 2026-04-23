Mančester siti savladao je Barnli u gostima sa 1:0 i vratio se na vrh Premijer lige.

Siti i Arsenal imaju isti broj bodova i istu gol-razliku, ali tim Pepa Gvardiole ima više postignutih golova.

Po završetku meča protiv Barnlija, Gvardiola je govorio o tome što je njegov tim slavio uz samo jedan postignut pogodak.

- Imali smo šanse. Ne zbog onoga što će se desiti u budućnosti, već što smo pobedili. Bilo je jasno da je Dubravka (golman Barnlija prim. aut) bio dobar. Da smo postigli gol za 2:0 bili bismo opušteniji u poslednjoj trećini utakmice. Što se tiče onoga što sam tražio od tima, plana igre i fokusiranja na ono što moramo da uradimo, bili su izvanredni - počeo je priču Gvardiola, pa dodao:

- Odigrali smo zaista dobar meč. Nažalost, propustili smo mnogo šansi. Bolje smo se branili u drugom poluvremenu i imali smo manje problema. Nisam bio frustriran, zašto bih bio? Osvojili smo tri boda, prvi smo na tabeli. Naravno da možemo bolje, ali momci su uradili sve.

