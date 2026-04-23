Čelnici Čelsija nisu zadovoljni sezonom na izmaku i žele da pojačaju ekipu za narednu takmičarsku godinu.

Nije poznato ko će biti novi trener naredne sezone, posle otpuštanja Lijama Roseniora, ali je jasno da će doći do ozbiljnih promena u igračkom kadru.

Igra na top nivou za Milan - Strahinja Pavlović Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Englezi žele posao na leto

U Čelsiju smatraju da moraju da pojačaju konkurenciju u defanzivi. Izbor sportskog menadžmenta je srpski reprezentativac i fudbaler Milana Strahinja Pavlović. Englezi ne kriju interesovanje i želju za transferom na leto.

Strahinja Pavlović (24) ove sezone pokazao je zbog čega ga je Milan doveo iz Salcburga pre dve godine za 18.500.000 evra i potpisao do juna 2028. Srbin je ove sezone za "roso-nere" odigrao 33 utakmice u svim takmičenjima, dao četiri gola i upisao jednu asistenciju. Samim tim privukao je interes nekoliko evropskih velikana.

1/18 Vidi galeriju Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Važan šraf u sistemu Alegrija

Pavlović je jedan od najstandardnijih igrača u ekipi trenera Maksimilijana Alegrija, a njegove veoma dobre partije nisu prošle nezapaženo. Čelsi se izgleda ozbiljno upecao, spremni su da plate čak 40.000.000 evra, kako pišu italijanski mediji.

Novinari lista "Tutosport" kontaktirali su Strahinju Pavlovića vezano za njegov ostanak u Milanu, a Srbin je u svojoj izjavi bio direktan što se njega tiče. Sada je na potez uprava kluba sa San Sira.

Strahinja Pavlović slavi pobedu Milana nad Veronom Foto: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srbin rekao svoje

Spekuliše se da čelnici Milana rade na novom ugovoru za Srbina, uz poboljšanu platu i vernost do 2031. godine.

- Želim da ostanem u Milanu što duže mogu - bio je jasan Pavlović.

Defanzivac Srbije ponikao je u omladinskoj školi Partizana, a kao velikog talenta iz Šapca ga je u Beograd doveo Slađan Šćepović. U zimu 2020. godine za 10.000.000 evra crno-beli su ga prodali Monaku i otada počinje njegova internacionalna karijera. Igrao je još za Serkl Briž i Bazel. Za srpsku fudbalsku reprezentaciju upisao je 54 utakmice.