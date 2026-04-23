Barselona je sinoć na svom terenu savladala Seltu sa 1:0, ali su posle ove utakmice sve oči uprte ka lekarskom timu koji pokušava da utvrdi težinu povrede prve zvezde Barse i reprezentacije Španije, Lamina Jamala.

Prve procene sinoć posle meča su govorile da je u pitanju najverovatnije pucanje mišića zadnje lože, ali se tek čekaju preciznije informjacije od lekara.

Španski radio ''Kadena Ser'' je danas potražio mišljenje od jednog od vodećih specijalista sportske medicine u Španiji, dr Pedra Luisa Ripola, koji je oprezan u procenama koliko bi Jamal mogao da pauzira i da li će moći da nastupi na Svetskom prvenstvu ovog leta.

''Ova povreda ima stopu recidiva od 30%, tako da moramo biti veoma oprezni. Moramo biti izuzetno oprezni sa vremenskom linijom oporavka. Ako se povreda nalazi u mišićnom delu, prognoza je benignija. Međutim, ako se nalazi na spoju mišića i tetive ili u samoj tetivi, povreda bi mogla biti ozbiljnija, a to znači najmanje četiri do šest nedelja pauze'', objasnio je dr Ripol.

Imajući to i vidu, Jamalov nastup na Mundijalu bi zaista mogao da bude doveden u pitanje.

''Veoma je rano reći u ovom trenutku da li više liči na kidanje ili istegnuće. U svakom slučaju, treneri poput Luisa de la Fuentea žele da njihovi igrači budu zdravi i u dobroj formi. Mislim da je njegovo uključivanje u tim malo verovatno jer je stopa recidiva 30%, a izgubio bi igrača za Svetsko prvenstvo'', rekao je dr Ripol, ali će sse više znati u toku dana, kada budu objavljeni rezultati snimanja i ostalih analiza.

