Barselona je sinoć na svom terenu savladala Seltu sa 1:0, ali su posle ove utakmice sve oči uprte ka lekarskom timu koji pokušava da utvrdi težinu povrede prve zvezde Barse i reprezentacije Španije, Lamina Jamala.

Prve procene sinoć posle meča su govorile da je u pitanju najverovatnije pucanje mišića zadnje lože, ali se tek čekaju preciznije informjacije od lekara.

Lamin Jamal - povreda na meču Barselona - Selta

Španski radio ''Kadena Ser'' je danas potražio mišljenje od jednog od vodećih specijalista sportske medicine u Španiji, dr Pedra Luisa Ripola, koji je oprezan u procenama koliko bi Jamal mogao da pauzira i da li će moći da nastupi na Svetskom prvenstvu ovog leta.

''Ova povreda ima stopu recidiva od 30%, tako da moramo biti veoma oprezni. Moramo biti izuzetno oprezni sa vremenskom linijom oporavka. Ako se povreda nalazi u mišićnom delu, prognoza je benignija. Međutim, ako se nalazi na spoju mišića i tetive ili u samoj tetivi, povreda bi mogla biti ozbiljnija, a to znači najmanje četiri do šest nedelja pauze'', objasnio je dr Ripol.

Imajući to i vidu, Jamalov nastup na Mundijalu bi zaista mogao da bude doveden u pitanje.

''Veoma je rano reći u ovom trenutku da li više liči na kidanje ili istegnuće. U svakom slučaju, treneri poput Luisa de la Fuentea žele da njihovi igrači budu zdravi i u dobroj formi. Mislim da je njegovo uključivanje u tim malo verovatno jer je stopa recidiva 30%, a izgubio bi igrača za Svetsko prvenstvo'', rekao je dr Ripol, ali će sse više znati u toku dana, kada budu objavljeni rezultati snimanja i ostalih analiza.

Ne propustiteFudbalCRNO, DA CRNJE NE MOŽE! Planeta u NEVERICI zbog Lamina Jamala! Španci doneli MRAČNE prognoze posle bizarne povrede!
Lamin Jamal
FudbalPOBEDA BARSELONE U SENCI POVREDE LAMINA JAMALA: Sa penala presudio Selti, pa zabrinuo celu Španiju
Barselona
Fudbal"ON JE NAJVEĆI FUDBALSKI TINEJDŽERSKI FENOMEN KOJEG JE SVET IKADA VIDEO" Ne pamti se da je Nejmar ovako pričao za nekog igrača! Jamal će odlepiti kad ovo čuje
Nejmar
FudbalJAMAL SE OGLASIO NA MREŽAMA POSLE BOLNE ELIMINACIJE: Roditelji su me naučili da se čovek drži za reč!
Lamin Jamal

