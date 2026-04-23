Taj predlog je izneo specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, preneo je danas "BBC".

Učešće reprezentacije Irana na Svetskom prvenstvu je neizvesno zbog rata sa SAD-om i Izraelom, a specijalni izaslanik SAD-a Paolo Zampoli je za "Fajnenšel tajms" rekao da je Trampu i predsedniku Fife Đaniju Infantinu predložio da selekcija Italije zameni Iran na tom turniru.

"Ja sam Italijan poreklom i bio bi san videti 'Azure' na turniru koji organizuje SAD. Sa četiri titule, imaju pedigre da opravdaju uključivanje", rekao je Zampoli.

Reprezentacija Italije treći uzastopni put nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo, pošto je u baražu za plasman na ovogodišnji turnir izgubila od selekcije Bosne i Hercegovine.

1/13 Vidi galeriju BiH - Italija, kvalifikacije za Mundijal

FIFA nije zvanično komentarisala Zampolijev predlog, ali je istakla izjavu predsednika Đanija Infantina u kojoj je rekao da selekcija Irana "sigurno dolazi".

"Fajnenšel tajms" je izvestio da je Zampolijev plan predložen kako bi se izgladili odnosi između SAD-a i Italije nakon što je premijerka Đorđa Meloni kritikovala Trampa zbog njegovih komentara upućenih papi Lavu XIV.

Prema pravilima FIFA, svetsko upravno telo ima "isključivo diskreciono pravo" da odluči šta se dešava ako se tim povuče ili bude isključen sa takmičenja.

Infantino je prošle nedelje u Vašingtonu rekao da se "nada" da će situacija do početka turnira biti "mirna" i dodao da selekcija Irana "treba da igra" na Svetskom prvenstvu.

"Sport bi trebalo da bude van politike", kazao je Infantino.

"Al Džazira" je u sredu izvestila da je portparolka vlade Fatemeh Mohadžerani rekla da je Iran "potpuno spreman" da učestvuje na Svetskom prvenstvu, na kom će mu sva tri meča grupne faze biti odigrana u SAD-u - protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu, i protiv Egipta u Sijetlu.

Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

