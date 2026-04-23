Klub iz Atine nalazi se nadomak šampionske titule nakon odličnih partija, uključujući i zapažen nastup u UEFA Ligi konferencije, a sve to u debitantskoj sezoni srpskog stručnjaka na klupi.

Takav učinak nije prošao nezapaženo kod Dostanića, koji iza sebe ima bogato iskustvo i u srpskom i u grčkom fudbalu.

1/4 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

"Poznajem Marka jako dobro, još iz perioda pre nego što je preuzeo FK Partizan i osvojio titulu. On je ozbiljan trener, izuzetan poznavalac fudbala. Stavlja veliku važnost na taktički deo, a u AEK je došao i sa velikim iskustvom i raznovrsnošću", rekao je Dostanić.

Dostanić je dodatno apostrofirao Nikolićev rad u Grčkoj.

"Velike je stvari Nikolić napravio do sada sa AEK-om i to u njegovoj prvoj sezoni u klubu. On je veliki radnik i zaslužio je da osvoji titulu. Lično, smatram Marka za jednog od najboljih srpskih trenera", istakao bivši trener Zvezde.

Dostanić veruje da bi uspeh u Grčkoj mogao da bude samo usputna stanica u karijeri trenera AEK-a.

"Mislim da bi Marko mogao odatle da ode u budućnosti u neku jaču ligu. Želim mu svu sreću, kao i Luka Jović, kojeg izuzetno cenim i koji je imao izuzetnu sezonu, sa dosta datih golova", poručio je Dostanić.