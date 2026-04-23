Fudbaleri IMT-a pobedili su u Kruševcu ekipu Napretka sa 1:0, u meču 32. kola Super lige Srbije.
Fudbal
GLIŠIĆ POKORIO BAGDALU: IMT u završnici pobedio Napredak u plej-autu Super lige Srbije
Slušaj vest
Pobednički gol za ekipu sa Novog Beograda postigao je Nikola Glišić u 85. minutu.
IMT se nalazi na devetom mestu plej-auta Super lige Srbije sa 41 bodom, dok je Napredak ranije ispao iz lige i zauzima poslednje, 16. mesto, sa 14 bodova.
U sledećem kolu IMT dočekuje Radnički iz Niša, a Napredak gostuje Javoru u Ivanjici.
(Beta)
Reaguj
Komentariši