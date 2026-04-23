Mitrović je pogodio na trećoj vezanoj utakmici, ovoga puta u pobedi u finalu Golf Kupa protiv Al Šababa iz Saudijske Arabije - 3:0.

Aleksandar Mitrović

U pitanju je regionalno takmičenje, u kojem učestvuju klubovi iz osam zemalja Bliskog istoka i koje se pre prošle sezone nije igrao deset godina

Al Rajanu je olakšan posao bio od 58. minuta kada je Janik Karasko pocrveneo pri rezultatu 0:0.

Poveo je tim iz Katara preko Garsije, da bi Mitrović duplirao prednost udarcem glavom posle centaršuta Rodriga. Tačku na pobedu stavio je Gedeš.