Srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović nastavio je golgetersku seriju u dresu Al Rajana.
DUPLO SLAVLJE ZA MITROGOLA: Srbin nastavio golgetersku seriju i uzeo novi trofej!
Mitrović je pogodio na trećoj vezanoj utakmici, ovoga puta u pobedi u finalu Golf Kupa protiv Al Šababa iz Saudijske Arabije - 3:0.
U pitanju je regionalno takmičenje, u kojem učestvuju klubovi iz osam zemalja Bliskog istoka i koje se pre prošle sezone nije igrao deset godina
Al Rajanu je olakšan posao bio od 58. minuta kada je Janik Karasko pocrveneo pri rezultatu 0:0.
Poveo je tim iz Katara preko Garsije, da bi Mitrović duplirao prednost udarcem glavom posle centaršuta Rodriga. Tačku na pobedu stavio je Gedeš.
