U nedelju od 18.00 časova na programu je novi “večiti derbi” između Crvene zvezde i Partizana, a Sudijska komisija FSS odlučila je da pravdu na ovom meču deli Miloš Milanović.

Reč je o jednom od mlađih domaćih arbitara, koji već ima iskustva u utakmicama visokog rizika, a sada ga očekuje i najveći ispit u srpskom klupskom fudbalu.

Derbi između Crvena zvezda i Partizan tradicionalno nosi ogromnu pažnju javnosti, pa će i ovoga puta fokus biti u velikoj meri usmeren na sudijsku ekipu.

Milanoviću će pomagati Svetozar Živin i Milan Pašajlić, dok će ulogu četvrtog sudije obavljati Danilo Nikolić. U VAR sobi biće Momčilo Marković, uz asistenciju Milana Šutulovića.

Podsećanja radi, prethodni derbi sudio je Pavle Ilić, a njegove odluke izazvale su brojne polemike u javnosti i među klubovima, zbog čega se očekuje da će ovog puta sudijski tim biti pod dodatnim pritiskom i posebnom pažnjom.

