U centru pažnje biće 179. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana.

Zvezda ovaj meč dočekuje sa 14 bodova više u odnosu na crno-bele i protiv najvećeg rivala joj je potreban samo bod kako bi matematički obezbedila devetu uzastopnu šampionsku titulu.

Duel Zvezde i Partizana na programu je u nedelju od 18.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi

Pored ove utakmice, u nedelju će se odigrati još tri u okviru plej-ofa domaćeg šampionata. Prvi će na teren Omladinskog stadiona od 15.00 izaći fudbaleri OFK Beograda i Radnika. OFK Beograd je šesti tim lige sa 44 boda, dok je Radnik na sedmoj poziciji sa bodom manje.

Petoplasirani Novi Pazar će od 16.30 dočekati Čukarički, koji je trenutno osmi, dok će se od 20.00 na "Karađorđu" sastati trećeplasirana Vojvodina i četvoroplasirani Železničar.

U ponedeljak će se odigrati četiri utakmice u okviru plej-auta, a program od 17.00 otvaraju IMT i Radnički iz Niša. Sat vremena kasnije počeće dueli Javora i Napretka, odnosno Radničkog 1923 i Spartaka, dok će poslednji meč u ovom kolu od 19.00 odigrati TSC i Mladost.

Kada je reč o plej-autu, u najboljoj poziciji je IMT koji je deveti na tabeli sa 41 bodom. IMT slede TSC sa 40, Radnički 1923 sa 38, odnosno Radnički Niš i Javor sa po 37 osvojenih bodova. U najtežoj poziciji je Mladost koja je 14. na tabeli sa 34 osvojena boda. Subotički Spartak i Napredak su već ispali i naredne sezone igraće u Prvoj ligi Srbije.

Parovi 33. kola Super lige Srbije:

Nedelja, plej-of:

OFK Beograd - Radnik (15.00)

Novi Pazar - Čukarički (16.30)

Crvena zvezda - Partizan (18.00)

Vojvodina - Železničar (20.00)

Ponedeljak, plej-aut:

IMT - Radnički Niš (17.00)

Javor - Napredak (18.00)

Radnički 1923 - Spartak (18.00)

TSC - Mladost (19.00)

