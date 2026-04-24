Vidić pomogao Vladinoj porodici

Nekadašnji saigrač Vlade Dimitrijevića Nemanja Vidić, pomogao je porodici druga, uplativši 126.000 evra na račun oca preminulog fudbalera. Posle otvaranja računa, Nedeljko Dimitrijević je otišao u banku. Službenica ga je upitala: "Znate li vi koliko imate na računu?"

Dimitrijević je odgovorio da ne zna, a pomislio je, nekoliko hiljada evra... Kad mu je radnica u banci saopštila da na računu ima 126.000 evra, nije mogao da poveruje, pisale su tada "Novosti".

Odmah je pozvao Nemanju da se zahvali, a veliki as i čovek mu je savetovao da kupi stan u Beogradu i ako mu nedostaje još para, da mu se javi.