Slušaj vest

Osman Bukari ostavioje neizbrisiv trag u FK Crvena zvezda. Osvojio je dve duple krune i bio strelac gola protiv Mančester sitija u Ligi šampiona.

Posle epizode u Americi, Osman Bukari se vratio ove zime u Evropu, kada je potpisao za poljski Viđev Lođ koji je za reprezentativca iz Gane iskeširao 5,5 miliona evra.

Osman Bukari najskuplji fudbaler u istoriji poljskog fudbala Foto: Mikołaj Barbanell / Alamy / Profimedia

Na rasprodaji

Nije se snašao Osman Bukari u Poljskoj, jer nije uspeo da se izbori za mesto u startnoj postavi. Dolaskom Aleksandra Vukovića na mesto trenera, pred kojeg je uprava postavila misiju da zadrži Viđev u elitnom rangu, bilo je jasno da neće biti eksperimentisanja. Osman Bukari je u većini utakmica bio prikovan za klupu, ili van protokola. Iako je zvanično rekorder poljskog fudbala, jer nijedan klub nije više platio za bilo kog igrača.

Svesni su u Lođu da su doneli pogrešnu odluku kada je Osman Bukari u pitanju. I sada bi da povrate makar malo uloženog novca. Poljski mediji su objavili da se "Bukari našao na rasprodaji", odnosno da Viđev za njega traži između 2.500.000 i 3.000.000 evra.

1/18 Vidi galeriju Osman Bukari Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Starsport

Bukari bi nazad na Marakanu

Čini se da bi Osman Bukari voleo više od svega da se vrati u Crvenu zvezdu, za koju je od 2022. do 2024. godine odigrao 55 utakmica i dao 19 golova.

- Marakana je moja kuća, a Zvezda moj klub, i to je neraskidiva veza. U skladu s tim, naravno da pratim crveno-bele. Verujem da će u derbiju koji sledi uspeti da pobede, jer su takve utakmice pitanje karaktera, a mnogo fudbalera iz Zvezde ima ono što je neophodno da se trijumfuje u takvom meču. Mentalitet Zvezde je "Igraj i pobedi" - rekao je Bukari za Meridiansport.

Oduševljen je momak iz Gane što je na mestu trenera Crvene zvezde ponovo Dejan Stanković.

- Sa mnogo ljudi iz Zvezde sam i dalje u kontaktu. To je kao što rekoh nešto što traje do kraja života, barem što se mene tiče. Moram da pomenem i Dejana Stankovića, drago mi je što je ponovo u Zvezdi. To je čovek koji me je doveo u klub i pružio mi šansu da pokažem šta umem. Doživljavam ga kao fudbalskog oca i mentora koji te gura ka napred, a ujedno i štiti. Kada ti trener veruje – vratiš mu maksimalno. Zato sam kod Dejana igrao dobro.

Ceni ga Bukari - Dejan Stanković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Lepe uspomene i neverovatni navijači

Prisetio se Osman Bukari koliko mu je bilo lepo u Srbiji.

- Sa Marakane nosim neke od najlepših uspomena u mojoj karijeri. Energija, strast i povezanost sa navijačima je nešto što ne može da se opiše rečima. To doslovno mora da se doživi. Meni je drago i što su me generalno svi ljudi u Srbiji prihvatili kao svog. Nikada se nisam osećao kao stranac. Uostalom dobio sam i srpski pasoš, što dovoljno govori o načinu na koji sam prihvaćen. Zato ću uvek ponosno reći da se u Srbiji osećam kao kod kuće.

Navijači ga preko društvenih mreža zovu da ponovo obuče crveno-beli dres.

- Znam da me navijači pamte po dobrom i drago mi je što je tako. To su stvari koje se ne uzimaju zdravo za gotovo, pogotovo kada je u pitanju sjajna publika kakva je Zvezdina. Znam da sam ostavljao srce na terenu, i drago mi je što su i oni to prepoznali - rekao je Bukari i dodao:

- Ako se ukaže šansa da se vratim, zašto da ne? Kao što rekoh, Srbija je moja kuća, Zvezda je moj klub. Ljubav, poštovanje i način na koji su me ljudi tretirali je nešto što se ne zaboravlja.