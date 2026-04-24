Junajted je prošlog vikenda na Old Trafordu izgubio od Lidsa 1:2, a Martines je isključen pošto je povukao za kosu Kalverta-Luina i suspendovan je na tri utakmice.

Trener Junajteda Majkl Kerik je posle utakmice rekao da je to jedno od najgorih isključenja koje je video.

Mančester junajted se žalio na tu odluku, ali je Savez saopštio da "sudija nije napravio jasnu i očiglednu grešku kada je isključio fudbalera".

Disciplinska komisija FA je navela da je kazna primerena, navodeći da drugi oblici nasilnog ponašanja nose mnogo veći rizik od povrede protivnika, ali da se takvo ponašanje ne sme tolerisati i trebalo bi ga obeshrabriti doslednim kažnjavanjem.

Martines je propustio utakmicu protiv Čelsija (1:0), a neće biti na terenu ni u utakmicama protiv Brentforda i Liverpula.

(Beta)