Prestijani je bio suspendovan dok je trajala istraga i za to vreme propustio je jednu utakmicu i odsustvovaće još dva meča, dok je kazna za preostale utakmice uslovna na dve godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Incident se dogodio 17. februara u Lisabonu tokom utakmice plej-ofa u Ligi šampiona između Benfike i Real Madrida. Fudbaler madridske ekipe Vinisijus Žunior postigao je gol u 50. minutu, proslavio je kod korner zastavice pred domaćim navijačima, koje je to iznerviralo, pa su ga vređali i gađali raznim predmetima.

Vinisijus je ubrzo otišao do sudije i prijavio da ga je Prestijani uvredio na rasnoj osnovi.

Utakmica je bila prekinuta 10 minuta, a Prestijani, koji je prekrio usta dresom kada je dobacio nešto Vinisijusu, odbacio je tvrdnje da je uvredio brazilskog fudbalera na rasnoj osnovi i rekao da ga je on pogrešno čuo.

Fudbaler Reala Orelijen Čuameni rekao je da mu je Prestijani rekao da je Vinisijusu uputio homofobnu uvredu.

Uefa je zatražila od Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) da suspenziju proširi na globalni nivo.

Da je proglašen krivim za uvredu na rasnoj osnovi, Prestijani je mogao da dobije i do 10 utakmica suspenzije.

(Beta)