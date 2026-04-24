Privremeni trener Čelsija Kalum Mekfarlan nije danas mogao da kaže koliko će Estevao pauzirati, nakon što se povredio prošle sedmice u prvom poluvremenu utakmice protiv Mančester junajteda u Premijer ligi.

"Estevao nažalost neće igrati za nas ove sezone pošto će biti odsutan neko vreme. To je zaista šteta, pogotovo za nekog mladog i tako talentovanog. Siguran sam da se nada da će ići na Svetsko prvenstvo, ali ne znam", rekao je on.

Brazilski 19-godišnji fudbaler napustio je igru u 16. minutu utakmice protiv Junajteda (0:1), kada je u suzama izašao sa terena i propustio je poraz od Brajtona (0:3) u utorak.

Oporavak od povrede tetive može trajati nekoliko nedelja ili mesecima u najtežim slučajevima.

Brazil će prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu igrati 13. juna u Nju Džersiju protiv Maroka.

Estevao je prošle godine iz Palmeirasa prešao u Čelsi, a ove sezone postigao je osam golova.

Očekivalo se da će biti u ekipi selektora Karla Ančelotija, nakon što je postigao pet golova u poslednjih šest utakmica za Brazil.

U ekipi Brazila neće biti ni Rodriga, koji je pokidao prednji ukršteni ligament i povredio meniskus desnog kolena.

Čelsi će u polufinalu FA kupa u nedelju igrati protiv Lidsa.

(Beta)