Totenhem u novu rundu prvenstva ulazi iz zone ispadanja, sa dva boda zaostatka za Vest Hemom, koji se nalazi na 17. mestu. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da Notingham Forest može povećati prednost u borbi za opstanak.

"Ne želim da stvaram pritisak, ali moramo biti svesni situacije. Ne smemo zaboraviti tabelu, moramo da pobeđujemo", rekao je De Zerbi, a preneo Skaj Sport.

"Ono što smo do sada uradili nije dovoljno. Čak i ako pobedimo Vulvse, posao neće biti završen", dodao je on.

Totenhem je osvojio prvi bod pod vođstvom italijanskog stručnjaka remijem protiv Brajtona, ali i dalje čeka prvu ligašku pobedu u 2026. godini.

Govoreći o predstojećem meču, De Zerbi je upozorio da rival, uprkos lošijoj situaciji na tabeli, može biti opasan.

"To je teška utakmica, jer oni nemaju šta da izgube. Moramo igrati bez prevelikog pritiska", rekao je De Zerbi.

Italijanski trener potvrdio je i da će Džejms Medison putovati sa ekipom, ali još nije spreman za igru zbog problema sa povredom kolena. Njegovo prisustvo, kako je istakao, ima značaj i van terena zbog liderskih kvaliteta.

(Beta)