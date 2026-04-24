Fudbaleri Lajpciga pobedili su na svom terenu Union Berlin 3:1, u meču 31. kola nemačke Bundeslige.
LAJPCIG UBEDLJIV NA SVOM TERENU: Union Berlin upisao novi poraz
Strelci za Lajpcig bili su Maks Fingrafe u 22, Romulo Kardoso u 25. i Ridl Baku u 63. minutu.
Gol za Union Berlin postigao je Danilo Duhi u 78. minutu.
Lajpcig je treći sa 62 boda, a Union Berlin je na 11. mestu sa 32 poena.
U narednom kolu, Lajpcig će gostovati Bajer Leverkuzenu, dok će Union Berlin dočekati Keln.
(Beta)
