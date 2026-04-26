Nekoliko klubova je zainteresovano, a jasno je da Majk Džejms ne može više da dobije za ugovor onoliko koliko je zarađivao dok je bio u najboljim godinama, iako je u plej-inu dokazao da je daleko od zalaska karijere i da i dalje može da vodi glavnu reč na terenu.

Monako neće biti njegov klub naredne sezone što je on i potvrdio, a karijeru bi mogao da nastavi u Barseloni koja se jedina do sada pojavila sa konkretnom ponudom.

Kako javlja grčkaa "Gazeta", američkom beku je ponuđeno 3 miliona evra za dve sezone.

Entoni Volton, agent Majka Džejmsa, je putovao u Barselonu prošle nedelje i dobio je pomenutu ponudu koja je odlična imajući u vidu da ima 35 godina.

