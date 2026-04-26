Fudbaleri Partizana gostuju na stadionu Rajko Mitić Crvenoj zvezdi (18.00) u okviru 179. večitog derbija.

Zvezda u večiti derbi ulazi kao favorit i kvalitetniji tim u ovom momentu od Partizana, a za novu, devetu vezanu titulu, potreban im je makar jedan bod u predstojećem susretu.

1/19 Vidi galeriju 177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda

Sa druge strane, ako je suditi po tradiciji, Partizanu se loše piše, pošto crno-beli na Marakani nu okviru domaćeg šampionata nisu slavili punih devet godina!

Poslednju pobedu Partizan je protiv Zvezde na njenom terenu ostvario 18. aprila 2017. godine rezultatom 3:1. Od tada, crno-beli imaju jedan trijumf u Ljutice Bogdana, ali u Kupu Srbije - 2019. godine (1:0).

Strelci za Partizan tada su bili Leonardo u dva navrata i Tavamba, dok je za Zvezdu pogodio Ričmond Boaći.

