Fudbaleri Totenhema pobedili su Vulverhemton 1:0, ali su ostali među tri najslabije plasirana tima u ligi zbog uzbudljive pobede Vest Hema nad Evertonom 2:1.

U isto vreme Liverpul je pobedio treći uzastopni put u Premijer ligi, Kristal Palas, rezultatom 3:1 i bodovno se poravnao sa Mančester junajtedom i Aston Vilom u borbi za Ligu šampiona.

Bitka za opstanak se danas, ipak, pratila sa mnogo više pažnje.

Vest Hem je na volšeban način ostao "iznad crte" zahvaljujući dramatičnoj pobedi protiv Evertona golom Kaluma Vilsona u drugom minutu nadoknade vremena.

"Čekićari" tako ostaju iznad Totenhema četiri runde pre kraja. Totenhemu je protiv poslednjeplasiranih "Vulfsa" bio dovoljan pogodak Žoaoa Palinje u 80. minutu, posle karambola pred golom domaćih, da upišu prvu pobedu posle četiri meseca i prvu ove godine u Premijer ligi!

Premijer liga, 34. kolo:

utorak:

Brajton – Čelsi 3:0 (1:0)

Kadioglu 3, Hinšelvud 56, Velbek 91

sreda:

Bornmut – Lids 2:2 (1:1)

Krupi 60, Rajan 86 -- Hil 68ag, Longstaf 97

Barnli – Mančester siti 0:1 (0:1)

Haland 5

petak:

Sanderlend – Notingem Forest 0:5 (0:4)

Hume 17ag, Vud 31, Gibs-Vajt 34, Žezus 37, Anderson 95

subota:

Fulam – Aston Vila 1:0 (1:0)

Sesenjon 43

Liverpul – Kristal Palas 3:1 (2:0)

Isak 35, Robertson 40, Virc 90+6 - Munjoz 71

Vest Hem – Everton 2:1 (1:0)

Souček 52, Vilson 90+2 - Dusberi-Hol 88

Vulvs – Totenhem 0:1 (0:0)

Palinja 82

18.30 Arsenal – Njukasl

