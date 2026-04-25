U okviru utakmice Druge lige Zapad u Bosni i Hercegovini, došlo je do velike tragedije. Snage su odmeravale ekipe Viteza i Bajera, ali je ista prekinuta i neće biti nastavljena, pošto se jedan igrač gostiju srušio i preminuo na terenu.

Naime, ekipa Viteza se ubrzo nakon ovog nemilog događaja oglasila na svom zvaničnom profilu, gde su rekli da se utakmica neće nastavljati zbog ove tragedije.

Osim toga, oni su u svojoj objavi naveli da su njihove misli i molitve uz porodicu preminulog igrača i kompletan kolektiv Bajer.

Trenutno nema opširnijih informacija oko toga šta se tačno dogodilo i zbog čega je došlo do ovakvih scena.

