Fudbaleri Mančester sitija prvi su finalisti FA kupa.

"Građani" su u polufinalu odigranom na "Vembliju" savladali Sautempton sa 2:1 (0:0).

Premijer liga 2025/26

 Drugi finalista biće poznat u nedelju, kada se na istom mestu sastaju Čelsi i Lids.

Siti je do trijumfa stigao posle preokreta u finišu meča.

Tim Pepa Gvardiole je bio dominantan na terenu i stvarao prilike, ali je u jeku inicijative do gola stigao Sautempton. Azaz je sa 20-tak metara šokirao Siti u 79. minutu.

Međutim, Siti se vrlo brzo povratio od šoka. Samo tri minuta kasnije Doku je sa ivice kaznenog prostora izjednačio.

I onda lepotica utakmice, možda i cele sezone. Niko Gonzales je sa oko 30 metara u 87. minutu pocepao mrežu rivala i odveo svoj tim u finale.

Ne propustiteFudbalKONAČNO! Totenhem pobedio, ali i dalje je u blizu ispadanja iz Premijer lige!
Totenhem Liga šampiona
FudbalFULAM MOŽE JOŠ DA SE NADA EVROPI: Aston Vila pala u Londonu
Fulam
FudbalTOTENHEM PRED ISPADANJEM IZ PREMIJER LIGE - DE ZERBI PORUČIO: Ne želim da stavljam dodatan pritisak na igrače
Roberto De Zerbi
FudbalBRITANSKI MEDIJI PRENOSE: Fudbalski savez Engleske potvrdio suspenziju od tri utakmice za Lisandra Martinesa
fo-ap01.jpg

Mančester siti