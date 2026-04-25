Fudbaleri Mančester sitija prvi su finalisti FA kupa.

"Građani" su u polufinalu odigranom na "Vembliju" savladali Sautempton sa 2:1 (0:0).

Drugi finalista biće poznat u nedelju, kada se na istom mestu sastaju Čelsi i Lids.

Siti je do trijumfa stigao posle preokreta u finišu meča.

Tim Pepa Gvardiole je bio dominantan na terenu i stvarao prilike, ali je u jeku inicijative do gola stigao Sautempton. Azaz je sa 20-tak metara šokirao Siti u 79. minutu.

Međutim, Siti se vrlo brzo povratio od šoka. Samo tri minuta kasnije Doku je sa ivice kaznenog prostora izjednačio.

I onda lepotica utakmice, možda i cele sezone. Niko Gonzales je sa oko 30 metara u 87. minutu pocepao mrežu rivala i odveo svoj tim u finale.