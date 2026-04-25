Fudbalreri PSŽ-a pobedili su Anže 3:0 u 31. kolu francuske Lige 1.

PSŽ je veliki deo posla odradio u prvih 45 minuta, kada je već stekao 2:0.

Klub iz prestonice Francuske poveo je već u 7. minutu, kada je Li Kang-In pogodio za 1:0, da bi u 39. minutu Majulu duplirao prednost.

Konačnih 3:0 postavio Beraldo u 52. minutu, za nova tri boda PSŽ i korak bliže novoj tituli šampiona Francuske.

Posle ove utakmice, Parižani su prvi na tabeli sa 69 bodova, šest više od Lansa, dok je Anže 13. sa 34 boda.

