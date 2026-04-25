PSŽ je ostvario važnu pobedu protiv Anžea rezultatom 3:0, čime se približio novoj tituli u francuskoj Ligi 1.
31. kolo
PSŽ je veliki deo posla odradio u prvih 45 minuta, kada je već stekao 2:0.
Klub iz prestonice Francuske poveo je već u 7. minutu, kada je Li Kang-In pogodio za 1:0, da bi u 39. minutu Majulu duplirao prednost.
Konačnih 3:0 postavio Beraldo u 52. minutu, za nova tri boda PSŽ i korak bliže novoj tituli šampiona Francuske.
Posle ove utakmice, Parižani su prvi na tabeli sa 69 bodova, šest više od Lansa, dok je Anže 13. sa 34 boda.
