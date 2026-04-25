"VUČICA" I DALJE SANJA LIGU ŠAMPIONA: Roma slavila protiv Bolonje u gostima
Fudbaleri Rome pobedili su danas u gostima Bolonju sa 2:0, u utakmici 34. kola italijanske Serije A.
Pobedu Romi doneli su Doniel Malen golom u sedmom minutu i Nil El Ajnaui pogotkom u prvom minutu nadoknade u prvom poluvremenu.
Roma je upisala 19. pobedu u domaćem šampionatu i trenutno je peta na tabeli sa 61 bodom, dva boda manje od Juventusa koji se nalazi na mestu koje vodi u Ligu šampiona, dok je Bolonja osma sa 48 bodova.
Ekipa Đan Pjera Gasperinija će u narednom kolu dočekati Fjorentinu, dok će Bolonja na svom terenu igrati protiv Kaljarija.
