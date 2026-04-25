Slušaj vest

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su večeras na svom terenu Atletik Bilbao sa 3:2, u utakmici 32. kola španske Primere.

Atletiko je i dalje četvrti na tabeli sa 60 bodova, dok je Bilbao ostao na devetom mestu sa 41 bodom.

Bilbao je poveo pogotkom Ajtora Paderesa u 23. minutu, ali je Atletiko na početku drugog poluvremena preokrenuo rezultat golovima Antoana Grzimana u 49. i Aleksandera Serlota u 54. minutu.

1/45 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Serlot je svojim drugim golom na meču, u trećem minutu nadoknade, povisio na 3:1, a konačan rezultat je četiri minuta kasnije postavio Gorka Guruseta.

Atletiko če naredne sedmice najpre dočekati Arsenal u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona, a potom će u Primeri gostovati Valensiji. Bilbao će u narednom kolu gostovati Alavesu.