Sportski direktor Bajerna Maks Eberl izjavio je da fudbalski klub iz Minhena ne planira na kraju sezone da od Čelsija otkupi ugovor senegalskog reprezentativca Nikolasa Džeksona, prenose nemački mediji.

Džekson je 1. septembra prošle godine stigao u Bajern na pozajmicu do kraja sezone uz mogućnost otkupa ugovora za 65 miliona evra.

"Nećemo da iskoristimo mogućnost da otkupimo ugovor Džeksona", izjavio je Eberl za ZDF.

Reprezentativac Senegala je ove sezone odigrao 29 utakmica za Bajern u svim takmičenjima i postigao je 10 golova.

Nikolas Džekson Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

