Fudbaler Liverpula Mohamed Salah završio je sezonu zbog povrede zadnje lože, potvrdio je direktor reprezentacije Egipta Ibrahim Hasan.

Salah se povredio u subotu na utakmici 34. kola engleske Premijer lige protiv Kristal Palasa (3:1) i zamenjen je u 60. minutu.

Mohamed Salah - povreda na meču Liverpul - Kristal Palas

Svetski mediji navode da je Salah juče odigrao poslednji meč za Liverpul, jer je egipatski fudbaler ranije objavio da će na kraju sezone da napusti engleski klub.

Hasan je za Rojters izjavio da će Salah da pauzira četiri nedelje zbog rupture mišića zadnje lože.

"Salah je zadobio rupturu zadnje lože i biće mu potrebno lečenje, koje će trajati četiri nedelje", rekao je Hasan.

Fudbalere Liverpula do kraja sezone u Premijer ligi očekuju mečevi protiv Mančester junajteda, Čelsija, Aston Vile i Brentforda.

Hasan je izjavio da će Salah biti spreman za Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Meksiku, SAD i Kanadi. Egipat će na Mundijalu igrati u grupi G protiv Belgije, Novog Zelanda i Irana.

