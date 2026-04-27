"Reč je o veoma disciplinovanoj ekipi u defanzivi i nije im lako postići gol, što potvrđuje veliki broj utakmica bez primljenog pogotka. Pred nama je ozbiljan izazov, ali želimo da zadržimo ritam iz plej-auta. Najvažnije su tri boda", rekao je Sivić, a preneo klub.

On je naglasio da je cilj njegove ekipe da potvrdi dobru formu iz prethodnih mečeva.

"Znamo koliko su takmičarski jaki, ali smo fokusirani na našu igru. U poslednje dve utakmice postigli smo osam golova i stvorili mnogo šansi, ali protiv Mladosti bismo bili zadovoljni i minimalnom pobedom", dodao je trener.

Sivić je istakao i značaj narednog susreta za nastavak sezone.

"Važno je da potvrdimo prethodni uspeh, jer tek tada dobija na težini. Ako osvojimo nova tri boda, sve će izgledati mnogo bolje. Naša orijentacija je napadački fudbal i verujem da ova ekipa ima kvalitet da to pokaže", rekao je Sivić.

Tomislav Sivić na klupi Radničkog iz Niša

Govoreći o kadrovskim problemima, Sivić je naveo da Saša Jovanović neće biti spreman za meč zbog povrede zadnje lože.

"To je veliki hendikep za nas, ali očekujemo povratak Luke Capana i Branka Jovičića i moramo da nastavimo dalje", rekao je on.

Krilni napadač Andrej Todoroski, proglašen za najboljeg igrača 32. kola Superliga Srbije, istakao je da ekipa ide u dobrom pravcu.

"Postigao sam tri gola u prethodne dve utakmice i želim da nastavim u tom ritmu kako bih pomogao timu da obezbedi opstanak. Nagrada mi mnogo znači i dodatno me motiviše, ali je to i pokazatelj kvaliteta celog tima", rekao je Todoroski.

On očekuje neizvestan duel.

"Mladost je čvrsta i iskusna ekipa, neće biti lako, ali smo fokusirani na sebe. Igramo kod kuće i želimo pobedom da napravimo važan korak ka opstanku", dodao je on.