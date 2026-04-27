"IMT je veoma sposobna i polivalentna ekipa. Ima dosta mladih igrača, ali i iskustva, i možda su trkački najspremniji tim u ligi. Pred nama je težak zadatak, ali verujemo u naše momke i želimo da sve što radimo na treninzima prenesemo na teren. Respektujemo protivnika, ali i nas treba poštovati", rekao je Neđić, a preneo klub.

On je dodao da ekipa želi da nastavi pozitivan niz i obezbedi opstanak.

"Voleo bih da ostanemo neporaženi do kraja. Prekinuli smo niz loših rezultata, što je dodatno podiglo samopouzdanje ekipe. Pred nama je još pet 'finala'. Raspored nije lak, ali u svaku utakmicu ulazimo sa ciljem da osvojimo bodove i izborimo opstanak", istakao je trener.

Golman Dejan Stanivuković naglasio je značaj predstojećeg susreta.

"Svesni smo koliko je svaka utakmica važna. Očekuje nas kvalitetan protivnik, ali fokusirani smo na sebe. Verujem da možemo da pružimo dobru partiju i ostvarimo pozitivan rezultat", rekao je Stanivuković.

Utakmica između IMT-a i Radničkog igra se u ponedeljak, 27. aprila od 17 časova u Loznici, u okviru 33. kola Super lige Srbije.