HRVATI SE PROVIZAJU PRED DERBI, OSVANUO TRANSPARENT NA KOM SE POMINJE PARTIZAN! Navijači Hajduka će poludeti kada ovo vide, pogledajte šta je Armada napisala!
Uoči predstojećeg okršaja 32. kola HNL-a između Rijeke i Hajduka, tenzije su porasle zbog nesvakidašnje poruke upućene splitskim navijačima. Navijačka grupa domaćina, Armada, iskoristila je aktuelna dešavanja oko srpskog „večitog derbija” kako bi isprovocirala rivale iz Splita.
Navijači splitskog Hajduka na skupu Foto: screenshot YT/index_hr
Na jednom nadvožnjaku osvanuo je transparent koji direktno povezuje navijače Hajduka sa beogradskim crno-belima:
„Od Marjana pa do Žnjana, vole srpskog Partizana.”
Transparent je postavljen na vidno mesto kako bi ga navijači iz Splita neizbežno uočili pri dolasku na utakmicu.
