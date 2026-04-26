Vasilije Kostov, vezista Crvene zvezde, izneo je utiske posle trijumfa u 179. večitom derbiju (3:0).

Kostov je posle pobede nad Partizanom rekao:

FK Crvena zvezda - FK Partizan (večiti derbi)

- Očekivalo smo pobedu i da osvojimo titulu. Spremali smo se da damo sve od sebe. Mislimo da je svaki igrač dao svoj maksimum i da smo zasluženo osvojili titulu i pobedili u ovoj utakmici. Mislim da smo spremali utakmicu i tu prvu i ovu sad da idemo na pobedu, da se ne branimo. Trenutno smo bolja ekipa od Partizana i to smo pokazali.

