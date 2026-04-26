"Velike čestitke igračima, stručnom štabu i svim zaposlenima u klubu na još jednom izuzetnom uspehu, kojim smo nastavili da pomeramo granice. Od početka sezone smo imali jasno definisan cilj, znali smo da posedujemo kvalitet i zato je ova titula logičan rezultat kontinuiranog, sistemskog i odgovornog rada. Deveta uzastopna titula predstavlja istorijski rezultat i jasnu potvrdu da je Crvena zvezda stabilan, organizovan i dominantan sistem. Postavljamo standarde u srpskom fudbalu, ponosan sam na ukupno deset osvojenih titula od kada smo preuzeli klub 2014. godine. Tokom sezone klub je pokazao zrelost, karakter i sposobnost da odgovori na sve izazove. I u periodu kada je bilo sumnji sa strane, mi smo bili mirni, jer smo znali u kom pravcu idemo i da je ozbiljan i profesionalan rad iza nas. Upravo su ti momenti dodatno učvrstili ekipu, koja je u prolećnom delu sezone pokazala punu snagu, stabilnost i šampionski mentalitet, što nas je i dovelo do zaslužene titule. Posebno me raduje što smo posle 28 godina po prvi put slavili u sva tri ovosezonska derbija protiv večitog rivala i to ubedljivo, ukupnim rezultatom 8:1. Međutim, za Crvenu zvezdu posao ovde nije završen. Naši ciljevi su uvek najviši i u tom kontekstu fokus ostaje na osvajanju Kupa Srbije i šeste duple krune u nizu. Titulu smo osvojili na najlepši mogući način, pobedom nad večitim rivalom na Marakani, što ovaj uspeh čini još većim i značajnijim za sve zvezdaše", istakao je Terzić.