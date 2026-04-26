Svašta smo videli na utakmici druge lige Španije između Saragose i Ueske.
NEVEROVATNO
POTPUNI HAOS U ŠPANIJI: Golman dobio crveni karton, pa nokautirao rivala!
Na terenu je izbio potpuni haos, a glavni akter bio je golman Saragose Esteban Andrada, koji je prvo odgurnuo protivničkog igrača, da bi potom besan zbog crvenog kartona, istog fudbalera udario pesnicom u glavu.
Ovaj potez napravio je veliku gužvu, gde se nije znalo ko koga udarac i šta se sve dešava na terenu.
Ono što je sigurno jeste da čuvara mreže Saragose čeka duga suspenzija zbog nasilničkog ponašanja.
