Na terenu je izbio potpuni haos, a glavni akter bio je golman Saragose Esteban Andrada, koji je prvo odgurnuo protivničkog igrača, da bi potom besan zbog crvenog kartona, istog fudbalera udario pesnicom u glavu.

Ovaj potez napravio je veliku gužvu, gde se nije znalo ko koga udarac i šta se sve dešava na terenu.

Ono što je sigurno jeste da čuvara mreže Saragose čeka duga suspenzija zbog nasilničkog ponašanja.