Engleski fudbaler Džek Griliš ponovo puni naslovnice ostrvskih tabloida.

Fudbaler Manečester sitija, koji se ternutno nalazi na pozajmici u Evertonu, uhvaćen je kako spava za stolom u jednom krvnom baru u Mančesteru, okružen čašama koktela.

Poznati fudbaler, koji se trenutno oporavlja od operacije stopala, u subotu je oko 16.30 sa prijateljima došao u poznati bar u Mančesteru, a samo sat vremena kasnije duboko je spavao za stolom.

"Prijatelji su pokušali da ga probude. Alkohol ga je očigledno brzo savladao", otkrio je jedan od očevidaca, prenosi britanski "San".

Ovo nije prvi put da se Griliš nalazi u žiži javnosti zbog načina života van terena. Zbog ispada sa alkoholom u više navrata bio je glavna tema ostrvskih tabloida.

Griliš, koji je letos stigao u Everton na jednogodišnju pozajmicu iz Mančester sitija, 18. januara zadobio je tešku povredu stopala na meču protiv Aston Vile.

Njegova dobra forma u Evertonu podstakla je spekulacije o mogućem povratku u reprezentaciju, ali teška povreda je ugasila sve nade da bi iskusni as mogao da se nađe na spisku Engleske za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Džek Griliš Foto: Federico Proietti / AFP / Profimedia, EPA/Neil Hall, EPA/ROLEX DELA PENA

Podsetimo, Griliš leto 2021. godine postao najskuplji engleski fudbaler u istoriji, pošto ga je Siti kupio za 117 miliona evra.

Odigrao je 157 utakmica za klub iz Mančesterra i zabeležio 17 golova uz 23 asistencije.

Za reprezentaciju Engleske upisao je 39 nastupa i zabeležio četiri gola.