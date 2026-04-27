Fudbaler Totenhema Ćavi Simons pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena desne noge i neće se vraćati na teren pre 2027. godine, saopštio je engleski premijerligaš.

"Možemo da potvrdimo da je Ćavi Simons pokidao prednji ukršteni ligament desnog kolena. Dvadesettrogodišnjak je zadobio povredu tokom drugog poluvremena naše utakmice Premijer lige protiv Vulverhemptona u subotu. Holanđanin će biti operisan u narednim nedeljama, a posle toga će početi rehabilitaciju sa našim medicinskim timom", stoji u klupskoj objavi.