Kilijan Mbape žali za propuštenom šansom u meču između Francuske i Brazila

Francuski as Kilijan Mbape najverovatnije neće igrati za Real do kraja sezone, prenose španski mediji.

U finišu utakmice sa Betisom (1:1) Mbape za zatražio izmenu, a nakon meča se pojavila informacija da ponovo ima problema sa kolenom koje ga muči već mesecima.

Prema informacijama koje su se pojavile u javnosti, francuski napadač ne želi da rizikuje pogoršanje povrede i potencijalno ugrozi nastup na predstojećem Svetskom prvenstvu. Zbog toga je navodno doneta odluka da ne nastupa do kraja sezone za madridski klub.

Mbappe je taj koji ne želi da forsira bilo šta jer mu je itekako bitno da bude spreman za Mundijal.

U ovom trenutku nema zvanične potvrde kluba, ali se očekuje da će Real Madrid uskoro izaći sa preciznijim informacijama o zdravstvenom stanju svoje najveće zvezde.