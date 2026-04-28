Slušaj vest

Ne dominira samo FK Crvena zvezda u domaćim okvirima, već i u ovom delu Evrope.

U poslednjoj deceniji FK Crvena zvezda uzela je primat Dinamu iz Zagreba, kada su u pitanju trofeji, ali i rezultati u evropskim takmičenjima, poput Lige šampiona i Lige Evrope.

Aktuelno rukovodstvo FK Crvena zvezda na čelu sa Zvezdnom Terzićem Foto: Fk Crvena Zvezda

Terzić radi po Mamićevom principu

Rad čelnika kluba iz Ljutice Bogdana vidljiv je ne samo u sportskim rezultatima, već i milionskim transferima. Poslednjih godina Crvena zvezda redovno za veliki novac prodaje mlade fudbalere. Ono što je nekada kao prvi čovek zagrebačkog Dinama radio Zdravko Mamić, sada čini Zvezdan Terzić sa crveno-belima.

Kada se pogleda specijalizovani portal Transfermarkt, odmah jedna stvar upada u oko. Vrednost igračkog kadra Crvene zvezde iznosi 102.000.000 evra, a zagrebačkog Dinama 58.200.000 evra. Skoro, pa duplo manje. Uz to, ne treba zaboraviti, Hrvatska je zemlja Evropske unije i kao takva ima, ili bi trebalo da ima jaču ekonomiju i bolju finansijsku situaciju koja se ogleda u fudbalu. Ili bi to samo trebalo da bude...

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Zvezdin biser - Vasa Kostov

Crvena zvezda među igračima ima jednog igrača sa dvocifrenom vrednošću - Vasilija Kostova, kojeg Transfermarkt vrednuje sa 18.000.000 evra. Valja pomenuti da su prošle godine Ljutice Bogdana 1A u milionskim transferima napustili Veljko Milosavljević kojeg je Bornmut platio 15.000.000 evra i Andrija Maksimović koji je otišao u Lajpcig za 14.000.000 evra. Lazar Jovanović otišao je u Štutgart za 5.000.000, a Strahinja Stojković u Sent Etjen za 2.800.000 evra.

Pored Vasilija Kostova, dobru vrednost imaju Strahinja Eraković (7.500.000), Timi Maks Elšnik (7.000.000), Tomas Handel (7.000.000), Nair Tiknizjan (5.000.000), Jung Vu Seol (5.000.000), Aleksa Damjanović (5.000.000), Bruno Duarte (4.500.000), Adem Avdić (4.000.000), Rade Krunić (4.000.000), Mirko Ivanić (3.500.000), Marko Arnautović (2.500.000), Džej Enem (2.500.000), Mateus (2.500.000), Miloš Veljković (2.500.000), Daglas Ovusu (2.500.000)...

Dominik Livaković vredi skoro pet puta manje od najskupljeg igrača Crvene zvezde Foto: David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia

U Dinamu nema Hrvata, dominiraju stranci

Sa druge strane, fudbaler koji najviše vredi u zagrebačkom Dinamu je iskusni Alžirac sa francuskim pasošem Ismael Benaser - 9.000.000 evra, što implicira da prvak Hrvatske nema nijednog igrača sa dvocifrenom vrednošću. Fudbaler iz Hrvatske koji ima najveću tržišni značaj, a najmlađi je, jeste 24-ogodišnji Dion Beljo sa 4.000.000 evra. Na istu sumu procenjeni su Dominik Livaković i Škot Skot Mekena. Pristojnu vrednost od fudbalera Dinama imaju - Španac Raul Torente (3.500.000), Luka Stojković (3.000.000), Gabriel Vidović (2.500.000), Serhi Domingez (2.500.000), Niko Galešić (2.500.000), Mateo Perez-Vinlof (2.500.000), Arber Hodža (2.500.000), Moris Valinčić (2.000.000), Monsef Bakrar (2.000.000)...

Vidljivo, onako na prvu je, da Crvena zvezda u svom igračkom kadru ima daleko više mladih i talentovanih fudbalera od Dinama. A, to je na primer u eri Zdravka Mamića kada je u pitanju tim iz Zagreba bilo prosto nezamislivo. Pored Vasilija Kostova, Adema Avdića i Alekse Damjanovića koji je već potpisao za Leverkuzen, u kadru ima 17-ogodišnje Luku Zarića (1.500.000) i Savu Radanovića (400.000), te dve godine starijeg Stefana Gudelja (500.000). Sa prvim timom treniraju Dimitrije Šarić i Vasilije Subotić.

Fudbaleri Crvene zvezde ispred severne tribine slave 37. titulu prvaka Srbije posle pobede u 179. derbiju Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ludogorec i Ferencvaroš kaskaju

Dinamo iz Zagreba u svom rosteru za tekuću sezonu ima 17-ogodišnjeg Portugalca Kardosa Varelu (1.000.000) i samo dvojicu tinejdžera od po 19 godina - desnog beka Nou Mikića (400.000) i golmana Antonija Rajića (100.000). Godinu dana stariji su već navedeni Šveđanin peruanskog porekla Mateo Perez-Vinlof koji je došao iz Bajerna i Matija Ruskovački. Bez obzira na evropski pasoš koji poseduju, imaju znatno manju vrednost od Zvezdinih juniora.

Što se tiče regiona, valja istaći da bugarski Ludogorec ima vrednost od 45.650.000 evra, mađarski Ferencvaroš (43.380.000), Hajduk iz Splita (38.500.000), rumunski FCSB (35.700.000), Univerzitatea Krajova (30.000.000), Levski iz Sofije (28.500.000), Ujpeš (15.800.000), slovenački klubovi Maribor (12.600.000) i Celje (12.300.000), banjalučki Borac (8.500.000)...