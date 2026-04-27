Međunarodni centar za istraživanje u fudbalu (CIES), objavio je najnoviju listu najvrednijih mladih igrača u Srbiji i Hrvatskoj.

Čak sedam od deset mladih igrača dolazi iz Srbije, što dovoljno govori o talentu i kvalitetu koji poseduje Super liga Srbije.

179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Vrh ove liste drži Vasilije Kostov. Biser Crvene zvezde, prema ovom istraživanju, vredi 21.9 miliona evra.

Tu je još jedan fudbaler Crvene zvezde, i to Daglas Ovusu, čija je vrednost procenjena na 8.6 miliona.

Listom, međutim, dominira Partizan, koji ima četvoricu igrača. Najvredniji je Nikola Simić sa 7.9 miliona, a više od sedam miliona vredi i Ognjen Ugrešić.

Tu je Andrej Kostić, koji je u međuvremenu prodat Milanu, a čija vrednost je 6.8 miliona evra, dok je na desetom mestu Milan Roganović sa 6.1 milionom evra.

Na sedmom mestu je Vasilije Novičić iz IMT-a, čija se vrednost procenjuje na 6.8 miliona.

Dinamo iz Zagreba je sa trojicom fudbalera drugi najzastupljeniji na listi. Tu su Dion Beljo, Sergi Domingez i Mateo Perez Vinlof.

