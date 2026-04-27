Fudbaleri Partizana doživeli su težak poraz od Crvene zvezde u 179. večitom derbiju (3:0). To je još jedan u nizu neuspeha crno-belih protiv najvećeg rivala, od kojeg su u ovom trenutku kvalitativno udaljeni kao „zemlja od meseca“.

Ovo je deveta sezona Partizana bez titule i sedma bez osvojenog trofeja. Treneri se smenjuju, igrači dolaze i odlaze, ali rezultat ostaje isti - velika nula.

Na klupi Partizana u poslednjih devet godina smenjivala su se brojna trenerska imena: Zoran Mirković, Savo Milošević (u dva mandata), Aleksandar Stanojević (takođe u dva navrata), Gordan Petrić, Igor Duljaj, Albert Nađ, Ilija Stolica, Marko Jovanović i, na kraju, Srđan Blagojević, koji je tokom zime napustio Humsku, ali se ubrzo vratio nakon neuspešnog perioda pod vođstvom Nenada Stojakovića.

Blagojević je u januaru 2025. godine stigao u Partizan. U svojoj prvoj sezoni ispao je iz Kupa Srbije od TSC-a, dok je u večitim derbijima zabeležio jedan remi (3:3) i jedan poraz (2:1).

Tokom leta klub se odlučio da pruži šansu mladim igračima, uz očekivanje da Blagojević izbori plasman u grupnu fazu Lige konferencija i osvoji barem jedan trofej. Međutim, Hibernijan je eliminisao Partizan iz Evrope. Ipak, ekipa je, predvođena Jovanom Miloševićem, uspela da izbori jesenju titulu.

U međuvremenu, Partizan je izgubio još jedan derbi u Humskoj (2:1), a zatim je eliminisan i iz Kupa Srbije od drugoligaša Mačve, nakon čega je Blagojević smenjen.

Zimus se ponovo vratio na klupu Partizana, ali je u prolećnom delu sezone ekipa izgubila čak devet bodova, čime su nade za titulu praktično nestale,a borba za drugo mesto sa Vojvodinom postala prioritet.

Novi težak udarac doživeo je u 179. večitom derbiju, u kojem je Crvena zvezda mogla da postigne i više od tri gola, ali se zaustavila na tri.

I pored svega, zanimljivo je da Blagojević i dalje uživa značajno poverenje velikog dela navijača Partizana, uprkos lošim rezultatima - što predstavlja pravi sportski fenomen.

Ovde su se, bez obzira na navijačko opredeljenje, terala mnogo veća sportska i svetski priznata imena iz Zvezde i Partizana od strane navijača, nevezano da li je reč o fudbalu, košarci ili nekom trećem sportu.

