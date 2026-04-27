IMT POBEDIO RADNIČKI! Loše vesti za Nišije u borbi za opastanak!
Fudbaleri IMT-a savladali su Radnički iz Niša rezultatom 2:0 u meču trećeg kola plej-auta Superlige Srbije.
Domaćina je u prednost doveo Nikola Glišić golom u 36. minutu, da bi u nastavku, po isteku sat vremena igre, protivničku mrežu zatresao i Farid Bulaja.
Marko Neđić Foto: Starsport©, Starsport
Između ta dva gola, jedan je i poništen beogradskoj ekipi, u čijem je znaku u potpunosti prošašo ovaj meč.
IMT sada ima 44 boda, a sa ovim trijumfom su Radnički uvalili u nove neprilike nakon pobede i remija u prethodna dva kola Nišlja.
Ekipa Marka Neđića je prva ispod crte sa 37 bodova, gde će i ostati ukoliko Javor savlada Napredak i odvoji se na tri boda razlike.
