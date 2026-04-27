Fudbaleri Javora ostvarili su važnu pobedu protiv Napretka sa 4:0, čime su napravili veliki korak ka opstanku u Superligi Srbije.
33.kolo
VAŽNA POBEDA! Javor razbio Napredak i napravio veliki korak ka opstanku! Panika u Nišu!
Fudbaleri Javora pobedili su Napredak iz Kruševca sa 4:0 u 33 kolu Superlige Srbije.
Ovom pobedom Javor je došao blizu opastanka u najvišem rangu srpskog klupskog fudbala.
S druge strane, Radnički iz Niša je ostao na poziciji koja vodi u niži rang takmičenja sledeće sezone, porazom od IMT-a (2:0).
Sve je bilo završeno posle prvog poluvremena u kome su golove davali Mićić, Radonjić i Skoko. U nastavku je pogodio i Dukure.
Prema mirnoj luci ide Radnički iz Kragujevca koji je identičnim rezultatom savladao takođe otpisani Spartak iz Subotice.
Het-trik je upisao Sokler golovima u 16, 18. i iz penala u 56. minutu. Četvrti je dao Slobodan Simović u 47.
