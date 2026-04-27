Fudbaleri Javora pobedili su Napredak iz Kruševca sa 4:0 u 33 kolu Superlige Srbije.

Ovom pobedom Javor je došao blizu opastanka u najvišem rangu srpskog klupskog fudbala.

S druge strane, Radnički iz Niša je ostao na poziciji koja vodi u niži rang takmičenja sledeće sezone, porazom od IMT-a (2:0).

Sve je bilo završeno posle prvog poluvremena u kome su golove davali Mićić, Radonjić i Skoko. U nastavku je pogodio i Dukure.

Prema mirnoj luci ide Radnički iz Kragujevca koji je identičnim rezultatom savladao takođe otpisani Spartak iz Subotice.

Het-trik je upisao Sokler golovima u 16, 18. i iz penala u 56. minutu. Četvrti je dao Slobodan Simović u 47.





