POKER U KRAGUJEVCU: Radnički 1923 pobedio Spartak u plej-autu Super lige Srbije
Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su večeras na svom terenu u Kragujevcu Spartak iz Subotice 4:0, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.
Prednost Radničkom doneo je Ester Sokler golom u 16. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom dva minuta kasnije.
Treći gol za Radnički postigao je Slobodan Simović u 47. minutu, a konačan rezultat je iz penala u 56. minutu postavio Sokler, svojim trećim pogotkom na utakmici.
Radnički 1923 se nalazi na 10. poziciji na tabeli plej-auta sa 41 bodom, dok Spartak, koji je već ispao iz Super lige Srbije, zauzima pretposlednje, 15. mesto sa 21 bodom.
Radnički 1923 će u narednom kolu u Kragujevcu dočekati TSC, dok će Spartak igrati na gostujućem terenu u Lučanima protiv Mladosti.
Javor je na svom terenu u Ivanjici pobedio Napredak iz Kruševca 4:0.
Prednost Javoru doneo je Lazar Mićić golom u devetom minutu, a vođstvo je uvećao Aleksa Radonjić pogotkom u 20. minutu.
Treći gol za Javor postigao je Đorđe Skoko u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Bubakari Dukure pogotkom u 84. minutu.
Javor se nalazi na 12. poziciji na tabeli plej-auta sa 40 bodova, dok Napredak, koji je takođe već ispao iz Super lige Srbije, zauzima poslednje, 16. mesto sa 14 bodova.
Javor će u narednom kolu u Ivanjici dočekati IMT, dok će Napredak u Kruševcu biti domaćin protiv Radničkog iz Niša.