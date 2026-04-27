Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog 1923 pobedili su večeras na svom terenu u Kragujevcu Spartak iz Subotice 4:0, u utakmici 33. kola Super lige Srbije.

Prednost Radničkom doneo je Ester Sokler golom u 16. minutu, da bi isti igrač vođstvo uvećao pogotkom dva minuta kasnije.

1/17 Vidi galeriju Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

Treći gol za Radnički postigao je Slobodan Simović u 47. minutu, a konačan rezultat je iz penala u 56. minutu postavio Sokler, svojim trećim pogotkom na utakmici.

Radnički 1923 se nalazi na 10. poziciji na tabeli plej-auta sa 41 bodom, dok Spartak, koji je već ispao iz Super lige Srbije, zauzima pretposlednje, 15. mesto sa 21 bodom.

Radnički 1923 će u narednom kolu u Kragujevcu dočekati TSC, dok će Spartak igrati na gostujućem terenu u Lučanima protiv Mladosti.

Javor je na svom terenu u Ivanjici pobedio Napredak iz Kruševca 4:0.

Prednost Javoru doneo je Lazar Mićić golom u devetom minutu, a vođstvo je uvećao Aleksa Radonjić pogotkom u 20. minutu.

Treći gol za Javor postigao je Đorđe Skoko u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Bubakari Dukure pogotkom u 84. minutu.

Javor se nalazi na 12. poziciji na tabeli plej-auta sa 40 bodova, dok Napredak, koji je takođe već ispao iz Super lige Srbije, zauzima poslednje, 16. mesto sa 14 bodova.

Javor će u narednom kolu u Ivanjici dočekati IMT, dok će Napredak u Kruševcu biti domaćin protiv Radničkog iz Niša.