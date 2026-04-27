"ĐAVOLI" NAPRAVILI VELIKI KORAK KA LIGI ŠAMPIONA: Mančester junajted pobedio Brentford
Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na svom terenu Brentford 2:1, u utakmici 34. kola Premijer lige.
Prednost Junajtedu doneo je Kazemiro golom u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Benjamin Šeško pogotkom u 43. minutu.
Premijer liga 2025/26
Konačan rezultat postavio je vezista Brentforda Matijas Jensen pogotkom u 87. minutu.
Mančester junajted je treći na tabeli sa 61 bodom, i ima tri boda više od Liverpula i Aston Vile. Brentford, koji je večerašnjim porazom prekinuo svoj niz od pet uzastopnih remija u Premijer ligi, deveti je sa 48 bodova.
Mančester junajted će u narednom kolu dočekati Liverpul, dok će Brentford u Londonu biti domaćin protiv Vest Hema.
