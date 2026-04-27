Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras na svom terenu Brentford 2:1, u utakmici 34. kola Premijer lige.

Prednost Junajtedu doneo je Kazemiro golom u 11. minutu, a vođstvo je uvećao Benjamin Šeško pogotkom u 43. minutu.

Premijer liga 2025/26

 Konačan rezultat postavio je vezista Brentforda Matijas Jensen pogotkom u 87. minutu.

Mančester junajted je treći na tabeli sa 61 bodom, i ima tri boda više od Liverpula i Aston Vile. Brentford, koji je večerašnjim porazom prekinuo svoj niz od pet uzastopnih remija u Premijer ligi, deveti je sa 48 bodova.

Mančester junajted će u narednom kolu dočekati Liverpul, dok će Brentford u Londonu biti domaćin protiv Vest Hema.

Ne propustiteFudbalTEŠKA POVREDA: Ćavi Simons van terena do 2027. godine
Ćavi Simons
FudbalCRNE VESTI SA "ENFILDA": Mohamed Salah završio sezonu?!
Mohamed Salah
Fudbal"TU SMO GDE JESMO..." Mikel Arteta otvorio dušu: Spremni smo!
profimedia0865717339.jpg
FudbalSLOT O POVREDI SALAHA: Moramo da sačekamo i vidimo koliko je loše
Mohamed Salah - prva zvezda Egipta

Nemanja Vidić gleda derbi Mančestera sa Aleksom Fergusonom Izvor: Arena Sport