GOLEADA U SERIJI A: Šest pogodaka u remiju Lacija i Udinezea
Fudbaleri Lacija odigrali su večeras na svom terenu u Rimu nerešeno protiv Udinezea 3:3, u utakmici 34. kola italijanske Serije A.
Prednost Udinezeu doneo je Kingsli Ehizibu golom u 18. minutu, a izjednačenje Laciju Luka Pelegrini pogotkom u 50. minutu.
Vođstvo Laciju doneo je Pedro golom u 80. minutu, a izjednačenje Udinezeu Artur Ata pogotkom u 86. minutu.
Prednost Udinezeu vratio je Ata golom u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena, dok je konačan rezultat postavio vezista Lacija Danijel Maldini pogotkom dva minuta kasnije.
Srpski napadač u ekipi Lacija Petar Ratkov nije ulazio u igru.
Lacio je osmi na tabeli sa 48 bodova, dok Udineze zauzima 11. mesto sa 44 boda.
Lacio će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Kremoni protiv Kremonezea, dok će Udineze u Udineu dočekati Torino.