Bajern će u utorak od 21 časova igrati kao gost protiv Pari Sen Žermena prvu utakmicu polufinala elitnog evropskog takmičenja.

Zbog suspenzije koju je dobio nakon što mu je pokazan treći žuti karton ove sezone Kompani neće moći da vodi Bajern u Parizu.

"Sedeću negde na stadionu, možda i blizu vas novinara. Procedure su jasne, znam šta smem, šta ne smem. Najvažnije je da ovo rešimo kao tim. Uveren sam da možemo to da izvedemo", rekao je Vensan Kompani i nastavio:

"Zameniće me Aron Danks. Om ima iskustvo vođenja utakmica u Engleskoj, sedeo je na klupi Aston Vile. Kako sam se odlučio za njega? Lako. Glasan je na treninzima i na utakmicama. Imam 100 odsto poverenja u njega i ceo stručni štab".

Dobio je pitanje Belgijanac da li će da pokuša da se "prošvercuje" do svlačionice, kao što je to uradio Žoze Murinjo kada je kao trener Čelsija u sezoni 2004/05 bio suspendovan za utakmicu upravo protiv Bajerna. Portugalac je u korpi za prljav veš stigao do svlačionice svog tima.

"Visok sam 1,92, teško da bih mogao da stanem u bilo kakvu korpu za veš".

Kakav je plan za zaustavljanje napada PSŽ-a sa Dembeleom, Dueom i Kvaračkelijom?

"Isto bih i ja mogao da pitam - kako oni planiraju da zaustave nas? Obe tima imaju neverovatnu kreativnu i napadčku snagu. Odlučivaće detalji, energija, intenzitet. Igrali smo već sa njima, dobro ih poznajemo. Kad igrate protiv PSŽ-a, to je kao kada vas pogodi oluja na otvorenom putu. Naravno, Bajern se neće sklanjati, neće bežati. Poenta je jasna, to neće biti šahovska partija, već nadmetanje ideja i brzine. Da li mislim da se radi o finalu pre finala? Ne bih rekao. Tu su još dva sjajna tima. Svi imaju pravo da sanjaju titulu".

Imao je pohvale za Luisa Enrikea, kolegu sa klupe Parižana.

"Pre godinu i po dana su ga kritikovali, ali ja sam i tada video da gradi nešto veliko. Nisam iznenađen ni najmanje što su zeli Ligu šampiona prošle godine. Njegovi timovi uvek imaju pravi timski duh, bore se, znaju da igraju fudbal".

