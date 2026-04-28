Egipćanin, koji je stigao iz Rome 2017. godine, odlučio je da napusti Liverpul na kraju sezone, a iako iz kluba nisu saopštili lošu vest, ona je stigla od strane direktora fudbalske reprezentacije Egipta Ibrahim Hasan.

Naime, Mohamed Salah je doživeo povredu na utakmici protiv Kristal Palasa zbog koje je tražio izmenu. Moglo je da se nasluti da situacija nije dobra i navijači su se zabrinuli da bi to mogao da bude kraj "egipatskog kralja" u dresu Liverpula.

Hasan je otkrio detalje povrede verovatno najboljeg fudbalera "crvenih"

"Pretrpeo je rupturu tetive kolena i trebaće mu četiri nedelje da se oporavi", rekao je direktor reprezentacije Egipta za "Rojters".

"Kada Salah zatraži da napusti teren to vam sve govori. Ostaje ti da čekaš i saznaš koliko je ozbiljno", rekao je nakon utakmice trener ekipe sa "Enfilda" Arne Slot.

