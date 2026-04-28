Džon Stons je na leto 2016. godine iz Evertona prešao u Siti i bio je drugo pojačanje trenera Pepa Gvardiole.

Engleski 31-godišnji odbrambeni igrač osvojio je 19 trofeja sa Sitijem, od kojih šest titula u Premijer ligi, Ligu šampiona, dva FA kupa, pet titula u Liga kupu, tri Komjuniti Šilda, Svetsko klupsko prvenstvo i Super kup Evrope.

Džon Stons Foto: VINCE MIGNOTT/EPA, Peter Powell/EPA, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Odigrao je 293 utakmice, postigao je 19 golova i imao je devet asistencija.

Ove sezone ima priliku da osvoji još dva trofeja, pošto se ekipa bori za titulu u Premijer ligi i u FA kupu.

