Fudbaler Mančester sitija Džon Stons saopštio je da će na kraju sezone napustiti klub.
DEFINITIVNO PRELOMIO! Bio je drugi fudbaler kojeg je Gvardiola doveo, posle 10 godina napušta Mančester siti
Džon Stons je na leto 2016. godine iz Evertona prešao u Siti i bio je drugo pojačanje trenera Pepa Gvardiole.
Engleski 31-godišnji odbrambeni igrač osvojio je 19 trofeja sa Sitijem, od kojih šest titula u Premijer ligi, Ligu šampiona, dva FA kupa, pet titula u Liga kupu, tri Komjuniti Šilda, Svetsko klupsko prvenstvo i Super kup Evrope.
Džon Stons
Odigrao je 293 utakmice, postigao je 19 golova i imao je devet asistencija.
Ove sezone ima priliku da osvoji još dva trofeja, pošto se ekipa bori za titulu u Premijer ligi i u FA kupu.
